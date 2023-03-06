Зарплати до 30 тисяч грн: скільки безробітних у Кременчуці працевлаштував центр зайнятості

Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
Кременчук, Гроші

Зарплати до 30 тисяч грн: скільки безробітних у Кременчуці працевлаштував центр зайнятості

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 401

 

Минулого року центр зайнятості працевлаштував 1202 безробітних, цього року - 88

З початку 2023 року на обліку в Кременчуцькій міській філії Полтавського обласного центру зайнятості перебувало 1097 безробітних. Станом на 7 люте їх кількість скоротилася до 672-х. З них допомогу по безробіттю отримують 438 осіб. Протягом 2023 року працевлаштовано 91 особу, з них за направленням служби зайнятості 88. Проходили професійну підготовку та перепідготовку 5 осіб.

Про це на брифінгу в Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповіла консультант Кременчуцької філії Полтавського обласного Центру зайнятості населення Анна Слободянюк.

Вона також розповіла про результати роботи Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості, який з цього року став філією Полтавського обласного центру зайнятості, у 2022 році.

За минулий рік в Кременчуцькому центрі зайнятості на обліку перебувало 6257 безробітних, а кількість вакансій складала 2819 одиниць. За направленням центру зайнятості у 2022 році було працевлаштовано 1202 особи.

Найбільший попит у працедавців минулого року був на інженерів, лікарів, медсестер, бухгалтерів, вчителів, продавців, кухарів, охоронників, кваліфікованих робітників (слюсарі, зварювальники, електромонтери, швачки), підсобних працівників, прибиральниць та вантажників.

Середній розмір запропонованих працедавцями зарплат минулого року складав 9309 грн. Найбільші зарплати пропонували інженерам, лікарям, токарям, електромонтерам та водіям-дальнобійникам. Останнім пропонували зарплати до 30 тисяч грн. Найменші зарплати, у межах мінімальної (6700 грн), пропонують двірникам, прибиральникам, сторожам.

— Попри складну ситуацію на ринку праці через зменшення економічної активності в країні, підприємства звертаються до центру зайнятості за допомогою у пошуку працівників, — зазначила Анна Слободянюк.
1
Автор: Віктор Крук
Теги: центр зайнятості безробітні працевлаштування Кременчуцька РВА
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 9 від 2 березня 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 8 від 23 лютого 2023

№ 7 від 16 лютого 2023

№ 6 від 9 лютого 2023

№ 5 від 2 лютого 2023

№ 4 від 26 січня 2023

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

Всі pdf

Вверх