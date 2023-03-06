Зарплати до 30 тисяч грн: скільки безробітних у Кременчуці працевлаштував центр зайнятості

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Минулого року центр зайнятості працевлаштував 1202 безробітних, цього року - 88

З початку 2023 року на обліку в Кременчуцькій міській філії Полтавського обласного центру зайнятості перебувало 1097 безробітних. Станом на 7 люте їх кількість скоротилася до 672-х. З них допомогу по безробіттю отримують 438 осіб. Протягом 2023 року працевлаштовано 91 особу, з них за направленням служби зайнятості 88. Проходили професійну підготовку та перепідготовку 5 осіб.

Про це на брифінгу в Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповіла консультант Кременчуцької філії Полтавського обласного Центру зайнятості населення Анна Слободянюк.

Вона також розповіла про результати роботи Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості, який з цього року став філією Полтавського обласного центру зайнятості, у 2022 році.

За минулий рік в Кременчуцькому центрі зайнятості на обліку перебувало 6257 безробітних, а кількість вакансій складала 2819 одиниць. За направленням центру зайнятості у 2022 році було працевлаштовано 1202 особи.

Найбільший попит у працедавців минулого року був на інженерів, лікарів, медсестер, бухгалтерів, вчителів, продавців, кухарів, охоронників, кваліфікованих робітників (слюсарі, зварювальники, електромонтери, швачки), підсобних працівників, прибиральниць та вантажників.

Середній розмір запропонованих працедавцями зарплат минулого року складав 9309 грн. Найбільші зарплати пропонували інженерам, лікарям, токарям, електромонтерам та водіям-дальнобійникам. Останнім пропонували зарплати до 30 тисяч грн. Найменші зарплати, у межах мінімальної (6700 грн), пропонують двірникам, прибиральникам, сторожам.

— Попри складну ситуацію на ринку праці через зменшення економічної активності в країні, підприємства звертаються до центру зайнятості за допомогою у пошуку працівників, — зазначила Анна Слободянюк.