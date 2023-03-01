Кременчуцькому тролейбусному управлінню виділили 12 мільйонів на погашення кредиту

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 225

Розраховуємося за зобов’язаннями з 2016 року

КП «Кременчуцьке тролейбусне управління ім. Л.Я. Левітана» виділили 12,73 млн гривень з міського бюджету на виконання зобов’язань за кредитним договором.

Відповідні зміни до показників бюджету Кременчуцької громади на 2023 рік затвердила Кременчуцька міська рада на сесії 24 лютого 2023 року.

Кошти винайшли з вільного залишку бюджетних коштів станом на 1 січня.

Нагадаємо, мова йде про 8 млн євро кредитних коштів від ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку) на закупівлю тролейбусів, які місто взяло у 2016 році.

Станом на листопад 2018 року з загальної суми кредиту КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» заплатило 1,37 млн євро.

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що у 2023 році на виконання боргових зобов'язань за кредитами з бюджету міста виплатять 141,7 млн гривень.

Нагадаємо, Кременчук має п'ять кредитів:

6,5 млн доларів — кредит МБРР (Міжнародний банк реконструкції та розвитку) на закупівлю енергоефективного обладнання для водоканалу;

8 млн євро — кредит ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку) на закупівлю тролейбусів;

7,5 млн євро — кредит ЄБРР на термомодернізацію громадських будівель Кременчука;

6 млн євро — кредит НЕФКО (Північна екологічна фінансова корпорація) на облаштування автономних котелень на Раківці;

13 млн гривень — кредит НЕФКО на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення.

Кременчук у 2023 році віддасть 142 млн гривень за отриманими кредитами