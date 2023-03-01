Кременчуцькому тролейбусному управлінню виділили 12 мільйонів на погашення кредиту

КП «Кременчуцьке тролейбусне управління ім. Л.Я. Левітана» виділили 12,73 млн гривень з міського бюджету на виконання зобов’язань за кредитним договором.
Відповідні зміни до показників бюджету Кременчуцької громади на 2023 рік затвердила Кременчуцька міська рада на сесії 24 лютого 2023 року.
Кошти винайшли з вільного залишку бюджетних коштів станом на 1 січня.
Нагадаємо, мова йде про 8 млн євро кредитних коштів від ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку) на закупівлю тролейбусів, які місто взяло у 2016 році.
Станом на листопад 2018 року з загальної суми кредиту КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» заплатило 1,37 млн євро.
Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що у 2023 році на виконання боргових зобов'язань за кредитами з бюджету міста виплатять 141,7 млн гривень.
Нагадаємо, Кременчук має п'ять кредитів:
Кременчук у 2023 році віддасть 142 млн гривень за отриманими кредитами
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер