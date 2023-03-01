У п'ятницю Кременчук попрощається з воїном Михайлом Чаловським

9 лютого загинув Михайло Валентинович Чаловський, в результаті бойових дій, під час захисту Батьківщини, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кліщіївка, Донецької області.
Михайло був призваний на військову службу під час мобілізації 14.09.2022 року та був солдатом, стрільцем-помічником гранатометника штурмового батальйону.
Залишилась донька.
Співчуття рідним та близьким.
Поховання Михайла Чаловського відбудеться 3 березня, а саме:
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер