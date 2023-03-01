У Кременчуці п'яний водій в'їхав у припарковане авто та зник з місця події

28 лютого у Кременчуці нетверезий водій вчинив ДТП та зник з місця події. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.
Близько 14.00 на проспекті Свободи керманич авто ЗАЗ в'їхав у припарковану автівку. Сам же водій залишив місце ДТП.
Охоронці порядку розпочали пошуки та знайшли авто з порушником. Чоловік свою причетність до автопригоди не заперечував.
У 47-річного керманича поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка на пристрої Drager показала результат 2.60 проміле.
Як з'ясувалось, чоловік вже неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за те, що сідав за кермо у стані сп’яніння, за що був позбавлений права керування.
Охоронці порядку склали на водія адміністративні матеріали: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 122–4 (Залишення місця ДТП), ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами, вчинено повторно протягом року) КУпАП.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер