Стало відомо, на яких саме вулицях відновлять освітлення у Кременчуці

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 344

Ліхтарі працюватимуть із 17.49 до початку комендантської години

У Кременчуці відновлять вуличне освітлення. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Засяють найбільші вулиці:

проспект Лесі Українки;

проспект Свободи;

вулиця Київська;

вулиця Вадима Пугачова;

вулиця Троїцька;

вулиця Небесної Сотні;

вулиця Перемоги;

вулиця Ігоря Сердюка;

вулиця Соборна;

вулиця Халаменюка;

вулиця Університетська;

вулиця Старшого лейтенанта Кагала.

Ліхтарі працюватимуть із 17.49 до початку комендантської години, тобто до 23.00. Але зверніть увагу, що освітлення не працюватиме під час повітряних тривог.

Нагадаємо, на минулому тижні в Ірпені, Бучі, Ужгороді та Запоріжжі повернули вуличне освітлення, а на Полтавщині дозволили це зробити частково.