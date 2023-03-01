Стало відомо, на яких саме вулицях відновлять освітлення у Кременчуці

У Кременчуці відновлять вуличне освітлення. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
Засяють найбільші вулиці:
Ліхтарі працюватимуть із 17.49 до початку комендантської години, тобто до 23.00. Але зверніть увагу, що освітлення не працюватиме під час повітряних тривог.
Нагадаємо, на минулому тижні в Ірпені, Бучі, Ужгороді та Запоріжжі повернули вуличне освітлення, а на Полтавщині дозволили це зробити частково.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер