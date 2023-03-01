У Кременчуці один чоловік сильно побив іншого

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27 лютого близько 5.00 до поліції нашого міста надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні привезли кременчужанина із тяжкими тілесними ушкодженнями. Про це інформує Кременчуцьке районне управління поліції.

Отримавши інформацію про госпіталізацію потерпілого, на місце прибула слідчо-оперативна група. У ході першочергових слідчих та оперативних дій встановили, що 26 лютого близько 21.00 на проспекті Лесі Українки виник конфлікт між місцевими чоловіками під час спільного дозвілля. Під час інциденту 42-річний нападник завдав тяжких тілесних ушкоджень 32-річному чоловікові.

Наразі медики потерпілого прооперували. За інформацією лікарів, стан чоловіка – середньої тяжкості.

Наразі причетному до протиправних дій кременчужанину слідчі поліції вже повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За даним фактом слідчий підрозділ поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.