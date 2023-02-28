Митрополит Епіфаній зустрівся з представниками кременчуцьких громад, які приєдналися до ПЦУ

28 лютого Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся у своїй резиденції з представниками кременчуцької парафії преподобного Серафима Саровського на чолі з архімандритом Феодосієм (Овчаруком) та білецьківської парафії Введення у храм Пресвятої Богородиці на чолі з протоієреєм Ігорем Мосієнком. Про це повідомила пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ).
На зустрічі йшлося про актуальні питання церковного життя та роль релігійної складової у повномасштабному російському вторгненні. Також Предстоятель автокефальної Української Православної Церкви подякував присутнім за те, що вони звершили справді важливий і відповідальний крок – послідували Томосу про автокефалію та вручив священнослужителям іменні єпитрахилі й богослужбові видання українською мовою.
Своєю чергою гості зазначили, що з приєднанням до ПЦУ їхнє парафіяльне життя пожвавилося, а до храмів прийшло чимало молоді.
Окрім того, Його Блаженство відзначив мецената парафії на честь преподобного Серафима Саровського Максима Короля церковною нагородою.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер