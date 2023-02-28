Вагітні кременчужанки, які стоять на обліку, можуть отримати безкоштовні вітаміни

З 28 лютого всі вагітні, які стоять на обліку в жіночих консультаціях або лікуються у відділеннях Кременчуцького перинатального центру, можуть безкоштовно отримати полівітамінний комплекс для вагітних виробництва KIRK (США) із розрахунку на 6 місяців. Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Отримання вітамінів не залежить від строку вагітності й місця проживання та реєстрації. Єдина умова безплатного отримання – облік по вагітності в одній із жіночих консультацій перинатального центру:
Кременчуцький перинатальний центр дякує БО «Благодійний фонд «Нова Юкрейн» за підтримку вагітних.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер