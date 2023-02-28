Крюківський вагонзавод викинули з торгів «Укрзалізниці» через російського бенефіціара

Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші

Крюківський вагонзавод викинули з торгів «Укрзалізниці» через російського бенефіціара

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 605

 Кременчуцьке підприємство пропонувало нижчу ціну на запасні частини

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (ПАТ «КВБЗ») попри запропоновану нижчу ціну на запасні частини до вантажних вагонів не став переможцем торгів АТ «Укрзалізниця». Про це йдеться в оголошенні системи публічних закупівель Prozorro.

Тендер на закупівлю запчастин  філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» оголосила 19 січня 2023 року, очікувана вартість закупівлі — 6,14 млн гривень. За результатами торгів 17 лютого замовник уклав договір із ТОВ «Експофлай» на суму 5,95 млн гривень на постачання пружин. ПАТ «КВБЗ» натомість запропонував нижчу ціну — 5,73 млн гривень.

У протоколі розкриття тендерних пропозицій вказано, що філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» відхиляє тендерну пропозицію, оскільки учасник процедури закупівлі є юридичною особою — резидентом російської федерації (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України  «Про публічні закупівлі»).

Нагадаємо, частку російського акціонера  у 2012 році придбала підконтрольна росіянину Сергію Гамзалову австрійська компанія OW Capital Management.

Ці акції було заарештовано у травні в межах кримінального провадження про виведення 192,9 млн грн до росії через низку збиткових контрактів.

За даними слідства, Крюківський завод купував за завищеними цінами комплектування до залізничного рухомого складу у російських компаній, причетних до збройної агресії рф проти України. У липні минулого року Голосіївський районний суд Києва передав частку у статутному капіталі Крюківського вагонобудівного заводу, яку контролює росіянин Станіслав Гамзалов, Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Своєю чергою «Укрзалізниця» має намір взяти в управління частку Крюківського вагонзаводу, що належала росіянину. 

Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», через те, що Укрзалізниця не розраховується за вже поставлені вагони  за державним замовленням, КВБЗ зупинився на невизначений час. Сума боргу на сьогодні складає 1,4 млрд гривень. В офіційній відповіді Укрзалізниця визнала, що борг є, проте бюджетні кошти спрямовуються в першу чергу на виплати, від яких залежить безпека та обороноздатність нашої держави. Водночас в Укрзалізниці висловили впевненість у тому, що «передача частки заводу, яка контролювалася громадянином росії, Агентству з розшуку та менеджменту активів позитивно вплине на періодичність цих виплат та нівелює ризики перерахування коштів країні-агресору».

В Укрзалізниці пояснили, чому не розраховуються із Крюківським вагонзаводом

3
Автор: Ольга Мінчук
Теги: КВБЗ закупівлі запчастини
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 7 від 16 лютого 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 6 від 9 лютого 2023

№ 5 від 2 лютого 2023

№ 4 від 26 січня 2023

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

Всі pdf

Вверх