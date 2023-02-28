Крюківський вагонзавод викинули з торгів «Укрзалізниці» через російського бенефіціара

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ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (ПАТ «КВБЗ») попри запропоновану нижчу ціну на запасні частини до вантажних вагонів не став переможцем торгів АТ «Укрзалізниця». Про це йдеться в оголошенні системи публічних закупівель Prozorro.

Тендер на закупівлю запчастин філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» оголосила 19 січня 2023 року, очікувана вартість закупівлі — 6,14 млн гривень. За результатами торгів 17 лютого замовник уклав договір із ТОВ «Експофлай» на суму 5,95 млн гривень на постачання пружин. ПАТ «КВБЗ» натомість запропонував нижчу ціну — 5,73 млн гривень.

У протоколі розкриття тендерних пропозицій вказано, що філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» відхиляє тендерну пропозицію, оскільки учасник процедури закупівлі є юридичною особою — резидентом російської федерації (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі»).

Нагадаємо, частку російського акціонера у 2012 році придбала підконтрольна росіянину Сергію Гамзалову австрійська компанія OW Capital Management.

Ці акції було заарештовано у травні в межах кримінального провадження про виведення 192,9 млн грн до росії через низку збиткових контрактів.

За даними слідства, Крюківський завод купував за завищеними цінами комплектування до залізничного рухомого складу у російських компаній, причетних до збройної агресії рф проти України. У липні минулого року Голосіївський районний суд Києва передав частку у статутному капіталі Крюківського вагонобудівного заводу, яку контролює росіянин Станіслав Гамзалов, Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Своєю чергою «Укрзалізниця» має намір взяти в управління частку Крюківського вагонзаводу, що належала росіянину.

Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», через те, що Укрзалізниця не розраховується за вже поставлені вагони за державним замовленням, КВБЗ зупинився на невизначений час. Сума боргу на сьогодні складає 1,4 млрд гривень. В офіційній відповіді Укрзалізниця визнала, що борг є, проте бюджетні кошти спрямовуються в першу чергу на виплати, від яких залежить безпека та обороноздатність нашої держави. Водночас в Укрзалізниці висловили впевненість у тому, що «передача частки заводу, яка контролювалася громадянином росії, Агентству з розшуку та менеджменту активів позитивно вплине на періодичність цих виплат та нівелює ризики перерахування коштів країні-агресору».

В Укрзалізниці пояснили, чому не розраховуються із Крюківським вагонзаводом