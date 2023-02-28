Автомобільне пальне на заправках Полтавщини продовжує дешевшати: ціни на 28 лютого

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 238

Дизельне пальне та автогаз на заправках суттєво дешевшає другий день поспіль

Автомобільне пальне на заправках Кременчука та Полтавщини продовжує невпинно дешевшати. І якщо ціни на бензин майже не змінюються, то дизельне пальне та газ на багатьох АЗС помітно дешевшає другий день поспіль — від 20 копійок до 1,5 грн за літр.

Які ціни на автомобільне пальне у різних операторів ринку можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 28.02.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 48,90 -0,09 -0,179% Бензин А-95 47,96 -0,03 -0,060% Бензин А-92 46,98 0,00 0% Дизельне пальне 50,15 -0,47 -0,930% Газ автомобільний 24,33 -0,21 -0,866%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 28.02.2023 р.