На щиті з Вугледара до Кременчуччини повертається воїн Петро Лісняк

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23 лютого поблизу Вугледара Донецької області загинув військовий з Кременчуччини Петро Лісняк.

Петро Петрович Лісняк родом з Глобинської громади. Він з лютого 2016 до серпня 2018 року проходив військову службу за контрактом у військовій частині А4532 на посаді старшого стрільця та неодноразово брав участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей.

З 24 лютого він служив у роті охорони Глобине на посаді головного сержанта – командира першого відділення. 17 лютого 2023 року він був переміщений до військової частини А2167, у складі якої боронив східні кордони нашої країни. А вже 23 лютого, поблизу населеного пункту Вугледар Волноваського району на Донеччині наш земляк загинув… Він отримав несумісні з життям поранення під час мінометного та танкового обстрілу позицій наших захисників.

Петро Петрович залишився вірним військовій присязі, він з честю і до кінця виконав службовий обов’язок та віддав найцінніше – власне життя. Висловлюємо щирі співчуття родині нашого Героя.