Джаз-ансамбль Roksi Band з педколеджу переміг у Міжнародному конкурсі мистецтв

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 52

Народний дівочий джаз-ансамбль Roksi Band з Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії (колишній педколедж) під керівництвом Наталі Квітки переміг у Міжнародному конкурсі мистецтв України Christmas Cup, який проходив з 6 грудня 2022 року по 31 січня 2023 року. Про це йдеться на сторінці навчального закладу у фейсбуці.

Roksi Band взяв перемогу у номінаціях: інструментальний жанр та вокал, кліп. Дівчата продемонстрували майстерність, неповторний артистизм і креативність.