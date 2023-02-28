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Шахісти з Кременчука вдало виступили на змаганнях у Полтаві

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 99

 

Вітаємо наших спортсменів 

Тренер Андрій Зазуляк розповів, що цими вихідними відбувся чемпіонат області з шахів до 12, 14 та 16 років (рапід та бліц). Змагання відбулися 25 та 26 лютого.

Результати:

  • Михайло Швачич 1 місце серед юнаків до 16 років (бліц) та 1 місце до 16 (рапід)
  • Володимир Кибкало 1 місце до 14 років (бліц) та 1 місце до 14 років (рапід)
  • Максим Поливко 1 місце до 12 років (бліц) та 4 місце до 12 (рапід)
  • Анна Здоровець 1 місце до 16 років серед дівчат (бліц) та 1 місце до 16 дівчата (рапід)
  • Марина Сьоміна 1 місце до 14 років серед дівчат (бліц) та 2 місце до 14 (рапід)

Директор шахово-шашкового клубу Каїсса Володимир Груздєв додав про змагання:

Максим Полівко став третім серед 32 учасників з 6,5 очками з 9 можливих у турнірі другорозрядників, пропустивши на 2 місце киянина Тимофія Бузінія з 7,5 та на 1 Ярослава Отускія з полтавського клубу «е2-е4» з 8 очками. У цьому ж турнірі шістку кращих замкнув кременчужанин Мирослав Кухарчук із 6 очками. Ще успішніше виступили юні кременчужанки у турнірі серед дівчаток, у якому Христина Зазуляк із «Нафтохіміка» стала першою, а Валерія Євдокимова з «Каїсси» третьою. Інформація ж про чемпіонати області у шахівниці з регламентом 60 хвилин та додаванням 30 секунд за зроблений хід так поки що і не з'явилася. Єдине, що поки що відомо, що Марина Сьоміна з «Каїсси» гідно представила наш регіон і стала чемпіонкою області у категорії 14-річних, перемігши 6 своїх однолітків. Ще один парадокс цього чемпіонату, що серед 14-річних грала одна 15-річна учасниця, яка зіграла внічию свою партію з М.Сьоміною. Оскільки ця учасниця була єдиною в наступній категорії до 16 років, то вона і стала чемпіонкою і як Марина представлятиме область на першості України.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: шахи
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