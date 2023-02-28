Шахісти з Кременчука вдало виступили на змаганнях у Полтаві

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 99

Тренер Андрій Зазуляк розповів, що цими вихідними відбувся чемпіонат області з шахів до 12, 14 та 16 років (рапід та бліц). Змагання відбулися 25 та 26 лютого.

Результати:

Михайло Швачич 1 місце серед юнаків до 16 років (бліц) та 1 місце до 16 (рапід)

Володимир Кибкало 1 місце до 14 років (бліц) та 1 місце до 14 років (рапід)

Максим Поливко 1 місце до 12 років (бліц) та 4 місце до 12 (рапід)

Анна Здоровець 1 місце до 16 років серед дівчат (бліц) та 1 місце до 16 дівчата (рапід)

Марина Сьоміна 1 місце до 14 років серед дівчат (бліц) та 2 місце до 14 (рапід)

Директор шахово-шашкового клубу Каїсса Володимир Груздєв додав про змагання: