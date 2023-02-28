В останній день зими валюта знецінилась: де 28 лютого її вигідно обмінювати в Кременчуці

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 320

Євро й долар за день в обмінниках банків подешевшали на 30-70 копійок

Гривня продовжує стрімко дорожчати стосовно євро та долару США, та укріплюватися стосовно польського злотого. У порівнянні з вчорашнім днем основні світові валюти знецінились проти національної валюти на 30-70 копійок, а стосовно злотого — на 6-10 копійок.

НБУ також опустив офіційний курс євро і злотого, але лише на кілька копійок, з чого можна зробити висновок, що здешевлення валюти найближчими днями має призупинитися.

Сьогодні у банках Кременчука долар США купують по 38,45 — 39,00 грн, а продають по 38,95 — 40,00 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі долара США знизився одразу на 50 копійок, а мінімальний курс продажу — на 45 копійок.

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна в Індустріалбанку, де за нього дають найбільше (39,00 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений у Приватбанку (38,95 грн за $1). Хоча, варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу. Втім, долар сьогодні у вільному продажу є в більшості банків Кременчука, зокрема у Полтава-Банку його продають по 39,65 грн за $1.

Євро у касах банків Кременчука сьогодні можна здати по 40,10 — 40,80 грн. Продають євро по 41,10 — 41,85 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі євро знизився на 70 копійок, а мінімальний курс продажу — на 30 копійок.

Найвигідніше євро сьогодні можна здати в Ощадбанку, де найвищий курс (40,80 грн) А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив Приватбанк (41,10 грн). Найдорожче євро продають в Ощадбанку (41,85 грн). Втім, євро у Кременчуці можна придбати й значно дешевше. Зокрема, Полтава-Банк продає євро по 41,55 грн (вчора продавали по 42,10 грн) і валюта є у вільному продажу.

Польський злотий у банках Кременчука можна здати по курсу 8,00 — 8,50 грн. А продають злотий по 8,69 — 9,30 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі злотого знизився на 6 копійки, а мінімальний курс продажу — на 10 копійок.

Найвигідніше злотий можна здати у Креди Агріколь Банку (8,50 грн). А найвищий курс продажу заявив Райффайзен Банк (9,30 грн). Найкращий для купівлі курс польського злотого сьогодні виставив Полтава-Банк (8,69 грн) і злотий є у касах цього банку у вільному продажу.

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається незмінним з липня 2022-го). Євро здешевшало на 3 копійки, а курс злотого знизився на 4 копійки.

Курс валют НБУ на 28 .02.2023 року: