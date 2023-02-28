В останній день зими валюта знецінилась: де 28 лютого її вигідно обмінювати в Кременчуці

Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
Кременчук, Гроші, Споживач

В останній день зими валюта знецінилась: де 28 лютого її вигідно обмінювати в Кременчуці

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 320

 

Євро й долар за день в обмінниках банків подешевшали на 30-70 копійок

Гривня продовжує стрімко дорожчати стосовно євро та долару США, та укріплюватися стосовно польського злотого. У порівнянні з вчорашнім днем основні світові валюти знецінились проти національної валюти на 30-70 копійок, а стосовно злотого — на 6-10 копійок.

НБУ також опустив офіційний курс євро і злотого, але лише на кілька копійок, з чого можна зробити висновок, що здешевлення валюти найближчими днями має призупинитися.

Сьогодні у банках Кременчука долар США купують по 38,45 — 39,00 грн, а продають по 38,95 — 40,00 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі долара США знизився одразу на 50 копійок, а мінімальний курс продажу — на 45 копійок.

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна в Індустріалбанку, де за нього дають найбільше (39,00 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений у Приватбанку (38,95 грн за $1). Хоча, варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу. Втім, долар сьогодні у вільному продажу є в більшості банків Кременчука, зокрема у Полтава-Банку його продають по 39,65 грн за $1.

Євро у касах банків Кременчука сьогодні можна здати по 40,10 — 40,80 грн. Продають євро по 41,10 — 41,85 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі євро знизився на 70 копійок, а мінімальний курс продажу — на 30 копійок.

Найвигідніше євро сьогодні можна здати в Ощадбанку, де найвищий курс (40,80 грн) А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив Приватбанк (41,10 грн). Найдорожче євро продають в Ощадбанку (41,85 грн). Втім, євро у Кременчуці можна придбати й значно дешевше. Зокрема, Полтава-Банк продає євро по 41,55 грн (вчора продавали по 42,10 грн) і валюта є у вільному продажу.

Польський злотий у банках Кременчука можна здати по курсу 8,00 — 8,50 грн. А продають злотий по 8,69 — 9,30 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі злотого знизився на 6 копійки, а мінімальний курс продажу — на 10 копійок.

Найвигідніше злотий можна здати у Креди Агріколь Банку (8,50 грн). А найвищий курс продажу заявив Райффайзен Банк (9,30 грн). Найкращий для купівлі курс польського злотого сьогодні виставив Полтава-Банк (8,69 грн) і злотий є у касах цього банку у вільному продажу.

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається незмінним з липня 2022-го). Євро здешевшало на 3 копійки, а курс злотого знизився на 4 копійки.

Курс валют НБУ на 28.02.2023 року:

  • долар — 36,5686 грн (курс не змінився);
  • євро — 38,61 грн (вчора був 38,64 грн);
  • злотий — 8,15 грн (вчора був 8,19 грн).
Євро та долар дешевшають: де в Кременчуці найвигідніше обміняти валюту 27 лютого
0
Автор: Віктор Крук
Теги: курс валют обмін валюти НБУ банки долар євро злотий
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 7 від 16 лютого 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 6 від 9 лютого 2023

№ 5 від 2 лютого 2023

№ 4 від 26 січня 2023

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

Всі pdf

Вверх