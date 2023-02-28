У Полтаві сталася ДТП: травмований пішоход

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Вчора, 27 лютого, о 17.40, у Полтаві, на вулиці Маршала Бірюзова сталася ДТП. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою версією слідства, Nissan Note, яким керував 40-річний місцевий чоловік, наїхав на 45-річного жителя селища Диканька, який переходив проїзну частину у невстановленому місці. Внаслідок ДТП травмованого пішохода госпіталізували до лікарні.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини ДТП.