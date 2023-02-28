На вулиці Юрія Руфа продовжили закриття руху

До 30 липня продовжили закриття руху автотранспорту на вулиці Юрія Руфа (від вул. Ярмаркової до вул. Європейської).
Рішення про це ухвалив виконавчий комітет Кременчуцької міської ради у зв’язку з ремонтом самопливного колектору, розташованому в районі цієї ділянки автошляху.
Нагадаємо, що ремонт каналізаційного колектора на вулиці Юрія Руфа планували завершити до 28 лютого.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер