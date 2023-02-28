На вулиці Юрія Руфа продовжили закриття руху

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 75

Тепер до 30 липня

До 30 липня продовжили закриття руху автотранспорту на вулиці Юрія Руфа (від вул. Ярмаркової до вул. Європейської).

Рішення про це ухвалив виконавчий комітет Кременчуцької міської ради у зв’язку з ремонтом самопливного колектору, розташованому в районі цієї ділянки автошляху.

Нагадаємо, що ремонт каналізаційного колектора на вулиці Юрія Руфа планували завершити до 28 лютого.