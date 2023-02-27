Євро та долар дешевшають: де в Кременчуці найвигідніше обміняти валюту 27 лютого

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 341

Курс національної валюти продовжує зростати відносно основних валют. Сьогодні знову найбільше подешевшав євро, трохи знизився курс готівкового долара, і лише польський злотий залишається стабільним стосовно гривні. НБУ опустив офіційний курс євро одразу на 18 копійок!

Сьогодні у банках Кременчука долар США купують по 38,90 – 39,50 грн, а продають по 39,40 – 40,20 грн. У порівнянні з п’ятницею максимальний курс купівлі долара США знизився на 6 копійок, а мінімальний курс продажу – знизився 10 копійок.

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна у Полтава-Банку, де за нього дають найбільше (39,50 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений у Приватбанку (39,40 грн за $1). Хоча, варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу. Втім, долар сьогодні є у вільному продажу в більшості банків Кременчука, зокрема у Полтава-Банку (40,00 грн за $1).

Євро у касах банків Кременчука сьогодні можна здати по 40,40 – 41,50 грн. Продають євро по 41,40 – 42,60 грн. У порівнянні з п’ятницею максимальний курс купівлі та мінімальний курс продажу євро знизилися на 30 копійок.

Найвигідніше євро сьогодні можна здати в Індустріалбанку, де найвищий курс (41,50 грн) А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив Приватбанк (41,40 грн). Найдорожче євро продають в Індустріалбанку (42,60 грн). Втім, євро у Кременчуці можна придбати й значно дешевше. Зокрема, Полтава-Банк продає євро по 42,10 грн і валюта є у вільному продажу.

Польський злотий у банках Кременчука можна здати по курсу 8,00 – 8,56 грн. А продають злотий по 8,79 – 9,30 грн. У порівнянні з п’ятницею максимальний курс купівлі злотого знизився на 4 копійки, а мінімальний курс продажу не змінився.

Найвигідніше злотий можна здати у Полтава-Банку (8,56 грн). А найвищий курс продажу заявив Райффайзен Банк (9,30 грн). Найкращий для купівлі курс польський злотий сьогодні виставив той же Полтава-Банк (8,79 грн) і злотий є у касах цього банку у вільному продажу.

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається незмінним з липня 2022-го). Євро здешевшало на 18 копійок, а курс злотого залився без змін.

Курс валют НБУ на 27 .02.2023 року: