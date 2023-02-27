У Горішніх Плавнях з'явилось місце «електрохарчування» для студентів та фрілансерів

Сьогодні, 11:17 Переглядів: 249

Атаки на енергомережі України продовжують створювати проблеми для українців, які працюють з дому через постійні відключення електроенергії та ненадійний доступ до інтернету. Щоб підтримати місцеві громади, Ferrexpo відкрила спеціальний коворкінг у Центрі технічної експертизи в Горішніх Плавнях. Про це повідомила пресслужба підприємства.

Там є безкоштовний доступ до інтернету та джерела живлення, що має допомогти студентам і тим, хто працює віддалено, продовжувати роботу.

Якщо ви зацікавлені у відвідуванні коворкінгу, перейдіть за посиланням, щоб забронювати місце заздалегідь.