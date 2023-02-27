Сьогодні вранці у Кременчуці горів автомобіль

Сьогодні, 11:24 Переглядів: 499

Сьогодні, 27 лютого, о 7.25, у Кременчуці, на проспекті Лесі Українки загорівся легковий автомобіль. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Кременчука.

Пожежу ліквідували о 7.40. Вогонь знищив частину електропроводки та пошкодив передню частину автомобіля Volkswagen Golf. Від повного знищення вогнем автомобіль врятували. На місці працювала 14 державна пожежно-рятувальна частина.

Причина пожежі встановлюється.