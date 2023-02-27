Сьогодні вранці у Кременчуці горів автомобіль

Сьогодні, 27 лютого, о 7.25, у Кременчуці, на проспекті Лесі Українки загорівся легковий автомобіль. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Кременчука.
Пожежу ліквідували о 7.40. Вогонь знищив частину електропроводки та пошкодив передню частину автомобіля Volkswagen Golf. Від повного знищення вогнем автомобіль врятували. На місці працювала 14 державна пожежно-рятувальна частина.
Причина пожежі встановлюється.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер