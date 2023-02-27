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Жінку катували та шантажували дітьми: як з Луганщини родина врятувалася на Полтавщині

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 537

 

Тепер вся родина разом 

У фільмі Дмитра Комарова «Рік» розповіли історію, як дивом врятували дітей з Луганщини до Полтавщини. Дмитро Комаров зустрів двох хлопців у квітні в лікарні Сєвєродонецька. Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів подробиці історії, про яку раніше писав Кременчуцький Телеграф. 

Військові врятували дітей з Рубіжного та передали батькові на Полтавщину

— У квітні в Рубіжному було пекло, місто частково займали окупанти. Місто фактично було поділене навпіл. Аби евакуюватися, люди сходилися до району Південний, який контролювали ми.

Десь у 20-х числах квітня Нацгвардійці, патрулюючи вулиці Рубіжного, виявили двох хлопчиків. Дорослих з ними не було, з їхніх слів — мати зникла. Військові перевезли малечу до Сєвєродонецької лікарні, їх нагодували, психологи попрацювали з дітьми. Стало відомо, що їхній батько знаходиться в Полтаві, з ним зв‘язалися і вже наступного дня «швидка» з хлопцями рушила на Полтавщину. Діти були з батьком в безпеці.

Доля матері тоді ще була невідома… Але за декілька днів на позиції ЗСУ в Рубіжному вийшла жінка…
Те, що вона розповіла — не вкладалося в голові…

На початку квітня орки зупинили її на вулиці, та фактично викрали, утримували декілька днів в організованій в‘язниці в одній з захоплених адмінбудівель.

Змушували, шантажуючи дітьми, розвідувати позиції українських захисників… Жінку били та знущалися... Потім відпустили.

Повернувшись додому, дітей вона не знайшла, тож вирішила пішки йти до Сєвєродонецька. Дорогою жінка зустріла військовослужбовців ЗСУ.
Зараз родина разом, — поділився цікавими фактами Сергій Гайдай. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Луганщина розшук діти Рубіжне
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