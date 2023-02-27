Як виглядає голуб у бойовому спорядженні із «пернатого спецназу» Кременчуччини

Нещодавно Телеграф писав, що під Кременчуком мешкає бойова ворона Вероніка, яка має власний шолом та розгрузку. Пораненого птаха знайшла родина волонтерів Сілинник із Власівки.

Волонтер жартує, що відкрили новий центр підготовки бойових птахів.

— Центр підготовки імені Katya Romashina виконує підготовку пернатих до виконання бойових завдань. У кого є бажання стати власником тактичного голуба, звертайтеся до керівника центру підготовки, — написав Денис.