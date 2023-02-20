«Пернатий спецназ»: під Кременчуком живе бойова ворона, яка має шолом і розгрузку

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 624

Замовили для птаха ще зброю та бронежилет

Під Кременчуком живе бойовий птах — ворона Вероніка, яка має власний шолом та розгрузку. Пораненого птаха знайшла родина волонтерів Сілинник із Власівки.

Пернатого знайшли у лісі з пораненим крилом. Спочатку думали, що птах одужає і її відпустять, але ворона залишилася з родиною.

Для неї виготовили шолом, розгрузку, замовили бронежилет та маленький автомат.

— У нас живе бойова ворона — тактична. Трохи має спорядження, але багато спорядження було втрачено під час бойових дій, томи ми замовили бойове спорядження. Самі розумієте, що під неї індивідуальне замовлення, — жартома відповів Денис про бійця «Пернатого спецназу».

Нагадаємо, що слюсар Денис Сілинник з Кременчука разом з небайдужими виготовляє вдома перископи для Збройних сил України та бійців територіальної оборони.