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«Пернатий спецназ»: під Кременчуком живе бойова ворона, яка має шолом і розгрузку

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 624

 

Замовили для птаха ще зброю та бронежилет 

Під Кременчуком живе бойовий птах — ворона Вероніка, яка має власний шолом та розгрузку. Пораненого птаха знайшла родина волонтерів Сілинник із Власівки. 

Пернатого знайшли у лісі з пораненим крилом. Спочатку думали, що птах одужає і її відпустять, але ворона залишилася з родиною. 

Для неї виготовили шолом, розгрузку, замовили бронежилет та маленький автомат.

— У нас живе бойова ворона — тактична. Трохи має спорядження, але багато спорядження було втрачено під час бойових дій, томи ми замовили бойове спорядження. Самі розумієте, що під неї індивідуальне замовлення, — жартома відповів Денис про бійця «Пернатого спецназу». 

Нагадаємо, що слюсар Денис Сілинник з Кременчука разом з небайдужими виготовляє вдома перископи для Збройних сил України та бійців територіальної оборони.

«Час на доставку та виготовлення — це життя наших бійців»: Кременчуцький слюсар з командою виготовив 4 000 перископів
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна перископ ворона
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