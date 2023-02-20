«Пернатий спецназ»: під Кременчуком живе бойова ворона, яка має шолом і розгрузку

Під Кременчуком живе бойовий птах — ворона Вероніка, яка має власний шолом та розгрузку. Пораненого птаха знайшла родина волонтерів Сілинник із Власівки.
Пернатого знайшли у лісі з пораненим крилом. Спочатку думали, що птах одужає і її відпустять, але ворона залишилася з родиною.
Для неї виготовили шолом, розгрузку, замовили бронежилет та маленький автомат.
Нагадаємо, що слюсар Денис Сілинник з Кременчука разом з небайдужими виготовляє вдома перископи для Збройних сил України та бійців територіальної оборони.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер