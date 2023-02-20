Стало відомо, скільки та яких саме працівників звільнять з Кременчуцької дитячої лікарні

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 1 540

Тих вузьких спеціалістів, яких переводять з поліклінік у різних районах нашого міста у консультативно-діагностичний центр на вулиці Лікаря Парнети, не скорочуватимуть

«Кременчуцький ТелеграфЪ» обіцяв слідкувати за ситуацією зі скороченнями працівників дитячої лікарні нашого міста.

Редакції стало відомо від директора департаменту охорони здоров'я Максима Середи, що комісія, яка була створена і працювала над оптимізацією штату лікарні, завершила свою роботу:

- Комісія відпрацювала з кожним окремо – медичними та немедичними працівниками. Припиняються трудові договори з працівниками господарчої частини, молодшими медсестрами (вони ж немедичні працівники), лікарями.

Тож планують припинити трудові угоди з 38 людьми, з них 24 – це немедичні працівники (7 санітарок і 17 – адміністративно-господарчого персоналу), 14 – медичні працівники (5 лікарів та 9 медсестер). На прохання розповісти, лікарів яких саме спеціальностей звільняють, пан Середа пояснив, що це двоє дитячих стоматологів, стоматолог-хірург, ендоскопіст та офтальмолог:

- Двоє дитячих лікарів-стоматологів, тому що іде дубляж. У нас є дитяча стоматполіклініка, яка працює без усіляких скорочень, приймає і в суботу, і в неділю. Раніше за вимогами НСЗУ якщо (стоматологи у дитячій лікарні – ред.) потрібні були обов’язково, то зараз немає таких вимог, щоб у дитячій лікарні був лікар-стоматолог. Також є один лікар-стоматолог-хірург і ендоскопіст, який працював за сумісництвом. І дитячий лікар-офтальмолог, вона працювала на 0,5 ставки. Ви пам’ятаєте, як кілька років тому у нас був один лікар-офтальмолог? Коли він звільнився, не було жодного. Тому ми наперед замовили навчання в інтернатурі для двох лікарів. Ці два лікарі вивчилися, вони вже практикують, одна лікар з них – оперуючий офтальмолог. Тому у нас є два лікарі, цього цілком достатньо для того, щоб забезпечувати допомогу. Ці два лікарі залишаються у нас працювати. Тому що цифри, які називали, 70 (людей на звільнення – ред.) і так далі, це не медичні працівники, а просто штатні посади (йдеться про скорочення цих посад у рамках оптимізації – ред.). Там були й вакантні посади, які не планують заповнювати, у яких із року в рік при зменшеному навантаженні у лікарні немає потреби.

На наше запитання, кого звільняють серед адміністративно-господарчого персоналу, Максим Середа відповів:

- Інженер з охорони праці, двоє техніків з експлуатації мереж і споруд водопровідного господарства, завідувач складу, водій, секретар, оператор комп’ютерного набору – 4 ставки, прибиральник території, сестра-господиня одного з відділень та інші.

Очільник департаменту охорони здоров’я запевнив нас, що штат дитячої лікарні укомплектований, для надання цілодобової медичної допомоги все необхідне є, є всі фахівці, середні та молодші медпрацівники.

Також він нагадав, що, згідно із законодавством, людей мають офіційно попередити про скорочення, і через 2 місяці їх звільнять.

Щодо тих вузьких спеціалістів, яких переводять з поліклінік у різних районах нашого міста у консультативно-діагностичний центр на вулиці Лікаря Парнети, то Максим Середа поінформував, що нікого з них не скоротять:

- Їх не звільняють, там зміна істотних умов праці. Тобто навіть переведення з одного поліклінічного підрозділу на інший – це зміна істотних умов праці. Тому їх попереджають про це, що вони будуть приймати в іншому приміщенні. Наприклад, у лікаря-хірурга було 0,5 посади у поліклініці (прийом) і на 0,5 посади він у стаціонарі чергував. Тобто загалом одна посада, одна ставка. То зараз у залежності від навантаження він буде приймати на 0,75 у поліклініці, але на 0,25 – чергування у стаціонарі. Тобто по оплаті праці нічого не зміниться, зміняться тільки умови. Умови змінюються під навантаження, лікарі мають працювати там, де є в них потреба. Вони просто переходять на ті ділянки, де вони будуть затребувані.

У соціальних мережах ширилася інформація, що 100 працівників дитячої лікарні переведуть на пів ставки. Цей факт очільник департаменту охорони здоров’я прокоментував так:

- Процес оптимізації – постійний. Можливо, когось одного (як і в будь-якій лікарні) на місяць-два переводять (на пів ставки – ред.). Такого, щоб масово, немає! Немає такої цифри – 100. Це загалом з вакантними посадами, на яких зовсім не працювали люди, і то там 100 посад немає. Їх там 76, якщо не помиляюся. І туди входять 38 (працівників, яких будуть скорочувати – ред.), про які я казав. Масового переводу на 0,75 чи 0,5 ставки немає!