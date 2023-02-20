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Комітет Ради ініцював засідання через резонансні випадки під час мобілізації

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 407

Для звільнення територій необхідні потужні резерви

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ініціював наступного тижня засідання через резонансні випадки, які сталися під час мобілізації. Про це розповів представник президента у парламенті та член комітету ВР з питань нацбезпеки й оборони Федір Веніславський в інтерв’ю «Укрінформу».

— На жаль, є мобілізаційні методи, які нас, членів комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, не задовольняють, — сказав він.

Так, на ініційованому засіданні, яке відбудеться наступного тижня, комітет заслухає керівників на рівні Збройних сил України, що відповідають за мобілізаційні заходи.

За словами Веніславського, слухання стосуватиметься резонансних випадків, коли представники військових комісаріатів вручають повістки «буквально на вулиці, іноді завдаючи тілесних ушкоджень громадянам».

— До речі, можу сказати, не називаючи прізвища, що одному з народних депутатів, члену нашого комітету, також на площі вручили повістку. Це свідчить про те, що відбувається не зовсім кваліфікована процедура, — додав представник президента. 

Веніславський зазначив, що загальна мобілізація означає, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців постійно здійснюють мобілізаційні заходи у межах тих кількісних і якісних показників, які формуються Генеральним штабом з огляду на потреби ЗСУ.

— Водночас ми розуміємо, що для звільнення територій необхідні потужні резерви. Ці резерви формуються, — додав член комітету Верховної Ради.
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Автор: Альона Душенко
Теги: воєнний стан мобілізація
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