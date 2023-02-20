Комітет Ради ініцював засідання через резонансні випадки під час мобілізації

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ініціював наступного тижня засідання через резонансні випадки, які сталися під час мобілізації. Про це розповів представник президента у парламенті та член комітету ВР з питань нацбезпеки й оборони Федір Веніславський в інтерв’ю «Укрінформу».
Так, на ініційованому засіданні, яке відбудеться наступного тижня, комітет заслухає керівників на рівні Збройних сил України, що відповідають за мобілізаційні заходи.
За словами Веніславського, слухання стосуватиметься резонансних випадків, коли представники військових комісаріатів вручають повістки «буквально на вулиці, іноді завдаючи тілесних ушкоджень громадянам».
Веніславський зазначив, що загальна мобілізація означає, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців постійно здійснюють мобілізаційні заходи у межах тих кількісних і якісних показників, які формуються Генеральним штабом з огляду на потреби ЗСУ.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер