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«Час на доставку та виготовлення - це життя наших бійців»: Кременчуцький слюсар з командою виготовив 4 000 перископів

Сьогодні, 19:27 Переглядів: 163

 З командою «Тилової бригади» забезпечили ЗСУ та тероборону безкоштовно «очима»

Слюсар Денис Сілинник з Кременчука разом з небайдужими виготовляє вдома перископи для Збройних сил України та бійців територіальної оборони.

На сьогодні спільними зусиллями виготовили понад 4 000 перископів. Спеціалісти щодня вдосконалюються приймаючи побажання військових. Наприклад на перископ додали захист на скло від сонячних променів, щоб не запускати «сонячних зайчиків». Також виготовляють багато дрібничок, не менш корисних, для військових. Однією з останніх є розробка «трубки холодної пристрілки» РПГ 7.

Денис Сілинник - майстер виробничого навчання в училищі № 26 міста Кременчука, виховує слюсарів-ремонтників механо-складальних робіт. Він за спеціальністю теж слюсар. Закінчив Кременчуцький університет імені Остроградського за спеціальністю інженер-механік. У нього вдома безперервно працюють три принтери для 3D друку, які виробляють заготівлі для перископів.

 

Перископ «Тилової бригади» на 2.40 хв у сюжеті Радіо Свободи

«Час на доставку та виготовлення - це життя наших бійців»

6 червня у команді «Тилової бригади» кількість перископів перетнула позначку у 4000. За словами Дениса Сілинника, виготовляють перископи зусиллями звичайних людей, які долучилися до допомоги Збройним силам України. Й мова не лише про майстрів, які виготовляють перископи, а й небайдужих людей, які перераховують кошти на їх виготовлення. Понад три місяці повномасштабної війни майстри передають перископи військовим безкоштовно.

- Якщо у людини є можливість допомогти нашому виробництву, ми це дуже цінуємо. Всі гроші йдуть на закупівлю розхідних матеріалів (труба, фарба, стяжки, пластик для 3д друку та інше).

Зараз намагаємось відправляти перископи на наступний день після замовлення, час на доставку та виготовлення - це життя наших бійців, - зауважив Денис Сілинник.

 

Запроваджував навчання 3D-друку, а тепер використовує для потреб ЗСУ

Денис Сілинник три роки тому стикнувся з 3D-друком. Майстер зацікавився технологією та запровадив навчання 3D-друку в навчальний процес. Тоді з'явився перший принтер для навчання та підзаробітку. Наразі поки дистанційне навчання принтер працює у Дениса на кухні для потреб ЗСУ.

Згодом для потреб Денис придбав ще два принтери для 3D-друку.

 

З початку повномашстабного вторгнення росії, Денис побачив оголошення львів'ян, які безкоштовно надавали пластик. Цей пластик надавали для всіх хто друкує на 3D-принтерах вироби для ЗСУ. Також вони надали перелік засобів, які потрібні для українських військових.

- Виявляється таких дуже багато. Друкуються ізраїльські бандажі, перископи, запчастини для квадрокоптерів, комплекти для швидкої зарядки обойми та багато всього іншого – сказав Денис.

«Чом би й ні?», подумав Денис Сілинник, адже отримує зарплату від держави, за електроенергію заплатити може, й може витратити тисячу гривень для потреб військових.

Однією з останніх є розробка «трубки холодної пристрілки» РПГ 7
Однією з останніх є розробка «трубки холодної пристрілки» РПГ 7

«Робіть перископи гарні, щоб було не соромно, якщо вони потраплять до російських ЗМІ»

З початку виготовлення перископів майстер Денис Сілинник перемоделював інструкції, які він отримав від львівських майстрів. Таким чином він зменшив витрати на пластик та час виготовлення. Якщо спочатку на один перископ йшло 150 грн та до 7 годин часу. Тепер на перископ йде менше часу та матеріалу, також за потреби військових додали захист на скло.

Якщо на початку Денис робив все самотужки, то згодом до роботи долучив дружину. Вона оператор 3D друку, слідкує, щоб процес був без збоїв, заправляє нову партію та допомагає фарбувати.

 

До процесу зараз долучилися майстри з Кропивницького, Львова, Києва, Кривого Рогу. Вони виготовляють та доставляють перископи ближче до тих міст, де знаходяться самі волонтери. Таким чином економлять час і гроші на доставку.

Процес трохи автоматизували за допомогою гугл-таблиць, яку розробив шкільний вчитель з Києва Юрій. Для автоматизованого збору заявок на виготовлення дзеркальних перископів вони розробили чат-бот в Telegram, а також сайт.

- Я всіх хлопців прошу: робіть перископи гарні, щоб було не соромно, якщо вони потраплять до російських ЗМІ. Не дай боже ще росіяни скажуть, що українські військові ходять  з сантехнічними трубами, скотчем перемотані - додав Денис.

Собівартість одного з тих перископів коштує приблизно 100 грн, з урахуванням електроенергії та матеріалів. Вагомими витратами є балончики з фарбою – один балончик (100 грн) йде на 10 перископів. Більшість грошей також йде на пластик 3D друку. В Україні достатньо багато підприємств, які його виготовляють: в Києві, Вінниці, Ужгороді та інших. Одне з таких підприємств, яке виготовляло хороший пластик був знищений російськими військами у Харкові.

 

Як допомогти? 

Денис Сілинник запевняє, що їх завдання забезпечити перископами кожного військового, хто прохає про допомогу. Адже ця річ реально рятує життя.

Тилова бригада постійно потребує підтримки на закупівлю матеріалів.

Допомогти

Monobank: 4441 1144 2631 7671 (Сілинник Денис Олександрович)

Privat bank: 5168 7574 0967 1122 (Сілинник Денис Олександрович)

PayPal +380989379008

Monobank USD

Silynnyk Denys

5375 4188 1273 786

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна допомога ЗСУ
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ФРОНТОВІ ІСТОРІЇ КРЕМЕНЧУЖАН:

У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.

Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!

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