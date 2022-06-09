«Час на доставку та виготовлення - це життя наших бійців»: Кременчуцький слюсар з командою виготовив 4 000 перископів

Слюсар Денис Сілинник з Кременчука разом з небайдужими виготовляє вдома перископи для Збройних сил України та бійців територіальної оборони.
На сьогодні спільними зусиллями виготовили понад 4 000 перископів. Спеціалісти щодня вдосконалюються приймаючи побажання військових. Наприклад на перископ додали захист на скло від сонячних променів, щоб не запускати «сонячних зайчиків». Також виготовляють багато дрібничок, не менш корисних, для військових. Однією з останніх є розробка «трубки холодної пристрілки» РПГ 7.
Перископ «Тилової бригади» на 2.40 хв у сюжеті Радіо Свободи
6 червня у команді «Тилової бригади» кількість перископів перетнула позначку у 4000. За словами Дениса Сілинника, виготовляють перископи зусиллями звичайних людей, які долучилися до допомоги Збройним силам України. Й мова не лише про майстрів, які виготовляють перископи, а й небайдужих людей, які перераховують кошти на їх виготовлення. Понад три місяці повномасштабної війни майстри передають перископи військовим безкоштовно.
- Якщо у людини є можливість допомогти нашому виробництву, ми це дуже цінуємо. Всі гроші йдуть на закупівлю розхідних матеріалів (труба, фарба, стяжки, пластик для 3д друку та інше).
Зараз намагаємось відправляти перископи на наступний день після замовлення, час на доставку та виготовлення - це життя наших бійців, - зауважив Денис Сілинник.
Денис Сілинник три роки тому стикнувся з 3D-друком. Майстер зацікавився технологією та запровадив навчання 3D-друку в навчальний процес. Тоді з'явився перший принтер для навчання та підзаробітку. Наразі поки дистанційне навчання принтер працює у Дениса на кухні для потреб ЗСУ.
Згодом для потреб Денис придбав ще два принтери для 3D-друку.
З початку повномашстабного вторгнення росії, Денис побачив оголошення львів'ян, які безкоштовно надавали пластик. Цей пластик надавали для всіх хто друкує на 3D-принтерах вироби для ЗСУ. Також вони надали перелік засобів, які потрібні для українських військових.
«Чом би й ні?», подумав Денис Сілинник, адже отримує зарплату від держави, за електроенергію заплатити може, й може витратити тисячу гривень для потреб військових.
З початку виготовлення перископів майстер Денис Сілинник перемоделював інструкції, які він отримав від львівських майстрів. Таким чином він зменшив витрати на пластик та час виготовлення. Якщо спочатку на один перископ йшло 150 грн та до 7 годин часу. Тепер на перископ йде менше часу та матеріалу, також за потреби військових додали захист на скло.
Якщо на початку Денис робив все самотужки, то згодом до роботи долучив дружину. Вона оператор 3D друку, слідкує, щоб процес був без збоїв, заправляє нову партію та допомагає фарбувати.
До процесу зараз долучилися майстри з Кропивницького, Львова, Києва, Кривого Рогу. Вони виготовляють та доставляють перископи ближче до тих міст, де знаходяться самі волонтери. Таким чином економлять час і гроші на доставку.
Процес трохи автоматизували за допомогою гугл-таблиць, яку розробив шкільний вчитель з Києва Юрій. Для автоматизованого збору заявок на виготовлення дзеркальних перископів вони розробили чат-бот в Telegram, а також сайт.
Собівартість одного з тих перископів коштує приблизно 100 грн, з урахуванням електроенергії та матеріалів. Вагомими витратами є балончики з фарбою – один балончик (100 грн) йде на 10 перископів. Більшість грошей також йде на пластик 3D друку. В Україні достатньо багато підприємств, які його виготовляють: в Києві, Вінниці, Ужгороді та інших. Одне з таких підприємств, яке виготовляло хороший пластик був знищений російськими військами у Харкові.
Денис Сілинник запевняє, що їх завдання забезпечити перископами кожного військового, хто прохає про допомогу. Адже ця річ реально рятує життя.
Тилова бригада постійно потребує підтримки на закупівлю матеріалів.
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У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.
Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер