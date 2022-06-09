Зеленський підписав указ про санкції стосовно путіна та перших осіб РФ
Сьогодні, 19:00
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Повний список налічує 35 осіб
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції стосовно перших осіб РФ:
- президента володимира путіна
- його прессекретаря дмитра пескова
- голови уряду рф михайла мішустіна
- першого заступника мішустіна андрія бєлоусова
- керівника апарату уряду рф дмитра григоренка
- заступників григоренка: марата хуснулліна, дмитра чернишенка, юрія борисова, вікторії абрамченко і тетяни голікової
Повний список налічує 35 осіб
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