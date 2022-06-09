Кременчуччина попрощалася з 30-річним військовим Денисом Кошевим

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Сьогодні, 9 червня. у Горішніх Плавнях попрощалися з 30-річним солдатом Денисом Кошевим. Військовий загинув 30 травня боронячи незалежність України. Попрощатися з військовим прийшли рідні, близькі та представники влади. Поховали захисника на Алеї Героїв у Горішніх Плавнях під залп почесної варти.

Денис Кошовий народився 31 грудня 1991 року. Навчався у школі №6 Горішніх Плавнів, потім вступив до Комсомольського політехнічного технікуму, а згодом продовжив навчання у Кременчуцькому національному університеті ім. М.Остроградського, де здобув фах інженера-електрика. З 2011 року працював на Полтавському ГЗК.