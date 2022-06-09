Правоохоронці Полтавщини затримали банду депутатів, які викрадали автівки та вибивали гроші

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 520

Чотирьох осіб, серед яких депутати Полтавської обласної та Миргородської районної рад, підозрюють у скоєнні злочинів у складі організованої групи.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури додатково повідомлено про підозри 4 особам: депутатам Полтавської обласної, Миргородської районної рад і працівникам товариства, яким керують депутати.

Враховуючи статус, депутатам повідомлення про підозри винесено керівником Полтавської обласної прокуратури.

Вказаним особам інкримінують вчинення у складі організованої групи вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, незаконне заволодіння транспортними засобами, поєднане з насильством, що є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілих, з погрозою застосування такого насильства, незаконні заволодіння особистими документами та позбавлення волі людей (ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 146 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено понад 25 епізодів злочинної діяльності, серед яких вимагання, незаконне позбавлення волі людей, заволодіння транспортними засобами та особистими документами.

Слідчі дії у кримінальному провадженні проводяться відділом поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Полтавській області.

