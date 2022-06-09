На площі «Незалежності» встановили охолоджуючу рамку

Ця розробка інженерів комунального підприємства вже кілька років поспіль рятує кременчужан у літню спеку
На площі «Незалежності» встановили охолоджувальну рамку, що рятуватиме кременчужан у спеку. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
Щоб містяни мали можливість охолодитися у спекотну погоду, працівники КП «Кременчукводоканал» встановили на площі «Незалежності» охолоджувальну рамку. Ця розробка інженерів комунального підприємства вже кілька років поспіль рятує кременчужан у літню спеку.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер