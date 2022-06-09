На площі «Незалежності» встановили охолоджуючу рамку

Сьогодні, 18:17 Переглядів: 324

Ця розробка інженерів комунального підприємства вже кілька років поспіль рятує кременчужан у літню спеку

На площі «Незалежності» встановили охолоджувальну рамку, що рятуватиме кременчужан у спеку. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Щоб містяни мали можливість охолодитися у спекотну погоду, працівники КП «Кременчукводоканал» встановили на площі «Незалежності» охолоджувальну рамку. Ця розробка інженерів комунального підприємства вже кілька років поспіль рятує кременчужан у літню спеку.