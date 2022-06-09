5 хокеїстів «Кременчука» викликали до лав збірної України

Національна збірна України з хокею зібралася 7 червня у Києві. ФХУ організувала цей збір для тих хокеїстів, які знаходяться на Київщині. У складі збірної тренуються 5 хокеїстів «Кременчука»: захисники Олександр Горлушко та Всеволод Толстушко, нападники Андрій Денискін, Олексій Ворона та Гліб Варава.
Перше тренування відбулося в рамках неофіційного втягувального учбово-тренувального збору на ковзанці ВДНГ у Києві.
Відновивши протягом місяця сили після чемпіонату світу в дивізіоні 1В, провідні українські хокеїсти мають змогу відновити кондиції перед початком зборів у клубах. Тренування відбуватимуться тричі на тиждень. Їх тривалість – одна година і 15 хвилин. Збір завершиться 1 липня, - йдеться у повідомленні Федерації хокею України.
Наразі під керівництвом Вадима Шахрайчука тренується 19 хокеїстів.
Склад збірної України на неофіційному учбово-тренувальному зборі
Воротарі: Сергій Писаренко, Дмитро Кубрицький («Сокіл»)
Оборонці: Сергій Логач («Сокіл»), Олександр Горлушко, Всеволод Толстушко (обидва – «Кременчук»), Артем Гребеник (БСФК), Віталій Андрейків («Заґлембе», Польща)
Нападники: Андрій Міхнов, Дмитро Німенко, Михайло Сімчук, Ярослав Панченко (усі – «Сокіл»), Андрій Денискін, Олексій Ворона, Гліб Варава (усі – «Кременчук»), Артем Грабовецький, Денис Бородай (обидва – БСФК), Олександр Пересунько, Фелікс Морозов, Вадим Мазур
Найближчим часом до лав команди долучиться нападник Максим Разумов. Трохи згодом очікується поява оборонця Андрія Григор’єва.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер