5 хокеїстів «Кременчука» викликали до лав збірної України

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Національна збірна України з хокею зібралася 7 червня у Києві. ФХУ організувала цей збір для тих хокеїстів, які знаходяться на Київщині. У складі збірної тренуються 5 хокеїстів «Кременчука»: захисники Олександр Горлушко та Всеволод Толстушко, нападники Андрій Денискін, Олексій Ворона та Гліб Варава.

Перше тренування відбулося в рамках неофіційного втягувального учбово-тренувального збору на ковзанці ВДНГ у Києві.

Відновивши протягом місяця сили після чемпіонату світу в дивізіоні 1В, провідні українські хокеїсти мають змогу відновити кондиції перед початком зборів у клубах. Тренування відбуватимуться тричі на тиждень. Їх тривалість – одна година і 15 хвилин. Збір завершиться 1 липня, - йдеться у повідомленні Федерації хокею України.

Наразі під керівництвом Вадима Шахрайчука тренується 19 хокеїстів.

Склад збірної України на неофіційному учбово-тренувальному зборі

Воротарі: Сергій Писаренко, Дмитро Кубрицький («Сокіл»)

Оборонці: Сергій Логач («Сокіл»), Олександр Горлушко, Всеволод Толстушко (обидва – «Кременчук»), Артем Гребеник (БСФК), Віталій Андрейків («Заґлембе», Польща)

Нападники: Андрій Міхнов, Дмитро Німенко, Михайло Сімчук, Ярослав Панченко (усі – «Сокіл»), Андрій Денискін, Олексій Ворона, Гліб Варава (усі – «Кременчук»), Артем Грабовецький, Денис Бородай (обидва – БСФК), Олександр Пересунько, Фелікс Морозов, Вадим Мазур

Найближчим часом до лав команди долучиться нападник Максим Разумов. Трохи згодом очікується поява оборонця Андрія Григор’єва.