Де в Кременчуці найвигідніше обміняти валюту 21 лютого: курс долару, євро та злотого

Сьогодні, 10:55 Переглядів: 394

Гривня призупинила своє зростання стосовно інших валют. У деяких банківських відділеннях в Кременчуці долар США та євро подешевшали у порівнянні з понеділком на 5-10 копійок, а курс злотого не змінився. НБУ трохи понизив офіційний курс національної валюти: по євро – на 13 копійок (вчора підвищив на 21 копійку), а по злотому – на 10 копійок.

Сьогодні у банках Кременчука долар США купують по 39,00 – 39,70 грн, а продають по 39,70 – 40,30 грн. У порівнянні з понеділком максимальний курс купівлі долара США знизився на 10 копійок, а продажу – на 5 копійок.

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна в Індустріалбанку, де найвищий курс (39,70 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений у Приватбанку, Укрсиббанку, ОТР Bank та Банк Дніпро Кредит (39,70 грн за $1). Варто зазначити, що не в усіх цих банках долар є у вільному продажу. Втім, долар у вільному продажу є у більшості банків Кременчука. Зокрема, у Полтава-Банку його продають по 40,05 грн (вчора продавали по 40,15 грн).

Євро у касах банків Кременчука сьогодні можна здати по 41,00 – 41,90 грн. У порівнянні з понеділком максимальний курс здачи євро знизився на 10 копійок. Продають євро по 42,00 – 43,20 грн. У порівняні з понеділком курс продажу євро не змінився.

Найвигідніше євро сьогодні можна здати у Полтава-Банку, Таскомбанку, МТБ Банку та Альянс Банку, де найвищий курс (41,90 грн) А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив Банк Дніпро Кредит (42,00 грн). Найвищий курс продажу євро (43,20 грн) виставив Індустріалбанк.

Польський злотий у банках Кременчука можна здати по курсу 8,00 – 8,70 грн. А продають злотий по 8,85 – 9,30 грн. У порівнянні з понеділком курс купівлі-продажу злотого не змінився.

Найвигідніше злотий можна здати у Креди Агриколь Банку (8,70 грн). А найвищий курс продажу заявив Райффайзен Банк (9,30 грн). Проте у Полтава-Банку злотий можна купити по значно вигіднішому курсу (8,85 грн) і сьогодні злотий у касах цього банку є у вільному продажу.

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Курс валют НБУ на 21 .02.2023 року: