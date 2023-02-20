Євро подешевшав, а курс злотого не змінився: де вигідніше обміняти валюту в Кременчуці 20 лютого

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 163

Гривня продовжує тренд на зміцнення стосовно інших валют. У банківських відділеннях у Кременчуці долар США та євро подешевшали у порівнянні з минулою п’ятницею, а курс злотого не змінився. НБУ також суттєво підвищив курс національної валюти, особливо стосовно євро — одразу на 26 копійок.

Після вихідних днів у банках Кременчука долар США купують по 39,00 — 39,80 грн. Продають долар по 39,70 — 40,35 грн. У порівнянні з п’ятницею максимальний курс купівлі долара США підвищився на 5 копійок, а продажу — знизився на 5 копійок.

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна у Полтава-Банку, де найвищий курс (39,80 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений у Приватбанку, ОТР Ваnк та Банк Дніпро Кредит (39,70 грн за $1). Найвищий курс продажу долара сьогодні виставив Ощадбанк (40,35 грн за $1). Втім, долар у вільному продажу є в деяких інших банках по кращому курсу. Зокрема, у Полтава-Банку долар продають по 40,15 грн.

Євро у касах банків у Кременчуці сьогодні можна здати по 41,00 — 42,00 грн. У порівнянні з п’ятницею максимальний курс здачі євро не змінився. Продають євро по 42,00 — 43,20 грн. У порівняні з п’ятницею мінімальний курс продажу євро знизився на 15 копійок, а максимальний — на 30 копійок.

Найвигідніше євро сьогодні можна здати у Полтава-Банку, де найвищий курс (42,00 грн), а найкращий курс продажу євро сьогодні заявив Банк Дніпро Кредит (теж 42,00 грн). І зранку євро був у касах цього банку у вільному продажу. Найвищий курс продажу євро (43,20 грн) виставив Індустріалбанк.

Польський злотий у банках Кременчука можна здати по курсу 8,00 — 8,70 грн. А продають злотий по 8,85 — 9,30 грн. У порівнянні з п’ятницею курс купівлі-продажу злотого не змінився.

Найвигідніше злотий можна здати у Креди Агриколь Банку та Укрексімбанку (8,70 грн). А найвищий курс продажу заявив Райффайзен Банк (9,30 грн). Найдешевший курс продажу злотого (8,85 грн) сьогодні виставив Полтава-Банк і в касах цього банку злотий є у вільному продажу.

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Курс валют НБУ на 20 .02.2023 року: