Як минули вихідні на Кременчуччині

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 68

Під час пожежі травмувалась жінка

Вихідні у Кременчуцькому районі пройшли досить спокійно. Загалом на Кременчуччині за вихідні сталося 2 пожежі. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

У суботу, 18 лютого, о 3.20, у селі Вільна Терешківка, на вулиці Богдана Хмельницького 2, загорілася літня кухня.

Також, у неділю, 19 лютого, о 16.00, у селі Степанівка Кременчуцького району, на вулиці Дружби, загорівся приватний житловий будинок. Пожежу ліквідували о 19.00. Травмувалась жінка. На місці працювала 8 державна пожежно-рятувальна частина.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом вихідних громадяни 10 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Поліцейські затримали трьох водіїв, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них складені адмінпротоколи за ст.130 КУпАП.

Також, на 10 осіб склали адміністративний протокол за домашнє насильство.