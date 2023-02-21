Як минула доба на Кременчуччині

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Загалом працівники ДСНС 6 разів виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.
Вчора, 20 лютого, о 10.45, у Кременчуці, на вулиці Великій набережній, 16 державна пожежно-рятувальна частина зняла з дерева котика, який не зміг самостійно спуститись.
Того ж дня, о 19.17, у Кременчуці, на вулиці Майора Борищака сталося коротке замкнення електромережі. Обійшлось без пожежі.
Також, 20 лютого, у селі Кам'яні Потоки, на вулиці Центральній підгоріла їжа. На місце події виїжджала 15 державна пожежно-рятувальна частина.
Під час ще трьох виїздів пожежі не підтвердились.
За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 2 рази викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.
Поліцейські затримала водія, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Щодо нього склали адмінпротокол за ст.130 КУпАП.
Також, на 1 особу поліцейські склали адміністративний протокол за домашнє насильство.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер