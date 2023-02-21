На «Укртатнафті» виявили нестачу сотень тисяч тонн нафти та борги на 20 млрд гривень

Сьогодні, 11:21 Переглядів: 749 Коментарів: 2

Аудит «Укрнафти» та «Укртатнафти» ще не завершений, перевірка Державної аудиторської служби триває

Після зміни керівництва в «Укртатнафті» виявили нестачу сотень тисяч тонн нафти й дебіторську заборгованість за нафтопродукти в розмірі 20 млрд грн.

Про це розповів керівник компанії Сергій Корецький в інтерв`ю «БізнесЦензору».

Корецький прогнозує, що за підсумками 2022 року «Укрнафта» буде збитковою.

«Складно компанії бути прибутковою, коли на балансі підприємства є фізична нестача сотень тисяч тонн нафти на мільярди гривень... Цих обсягів немає. Сотні тисяч тонн. Це дуже великий об'єм», – сказав Корецький виданню, уточнивши, що точний обсяг має встановити Державна аудиторська служба.

Він зауважив, що на балансі підприємства є нафтопродукти, які були передані на комісію, але їх наявність підтвердити неможливо. Мова, за його словами, йде про 102 тис. тонн нафтопродуктів, ринкова вартість яких складає 5 млрд гривень

За його словами, компанія під керівництвом колишніх менеджерів також реалізувала великий обсяг нафтопродуктів з відтермінуванням платежу.

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«На сьогодні це дебіторські заборгованості у розмірі майже 20 млрд грн. Більшість цих заборгованостей вже мають статус сумнівної. По більшості вже сформовані резерви в бухгалтерському обліку», – уточнив Корецький.

Компанія не вела облік нафтопродуктів.

«Немає ні первинних документів, ні серверів, ні паперових документів, ні електронних носіїв, нічого», – каже Корецький.

Він зауважив, що аудит «Укрнафти» та «Укртатнафти» ще не завершений, перевірка Державної аудиторської служби триває.

У листопаді великі пакети акцій «Укртатнафта» та «Укрнафта», які належали приватним компаніям, було передано у власність держави. Обидві компанії очолив Сергій Корецький.



