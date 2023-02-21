На «Укртатнафті» виявили нестачу сотень тисяч тонн нафти та борги на 20 млрд гривень

Після зміни керівництва в «Укртатнафті» виявили нестачу сотень тисяч тонн нафти й дебіторську заборгованість за нафтопродукти в розмірі 20 млрд грн.
Про це розповів керівник компанії Сергій Корецький в інтерв`ю «БізнесЦензору».
Корецький прогнозує, що за підсумками 2022 року «Укрнафта» буде збитковою.
Він зауважив, що на балансі підприємства є нафтопродукти, які були передані на комісію, але їх наявність підтвердити неможливо. Мова, за його словами, йде про 102 тис. тонн нафтопродуктів, ринкова вартість яких складає 5 млрд гривень
За його словами, компанія під керівництвом колишніх менеджерів також реалізувала великий обсяг нафтопродуктів з відтермінуванням платежу.
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Компанія не вела облік нафтопродуктів.
Він зауважив, що аудит «Укрнафти» та «Укртатнафти» ще не завершений, перевірка Державної аудиторської служби триває.
У листопаді великі пакети акцій «Укртатнафта» та «Укрнафта», які належали приватним компаніям, було передано у власність держави. Обидві компанії очолив Сергій Корецький.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер