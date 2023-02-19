Ще двоє захисників з Полтавщини повернулися з російського полону

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 423

Хлопці потрапили у плон під час оборони Маріуполя

16 лютого Україна та росія здійснили обмін військовополоненими, внаслідок якого повернулися 100 військових та 1 цивільний. Серед звільнених захисники з Полтавщини: Василь Бойко та Максим Тарасевич.

Василь Бойко – 22-річний матрос із Зіньківщини Полтавської області. Військовослужбовець потрапив у ворожий полон під час боїв у Маріуполі.

Максим Тарасевич - 22-річний захисник, потрапив у полон 12 квітня під час оборони Маріуполя.

Нагадаємо, що під час оборони Маріуполя потрапив у полон і кременчужанин Семен Комар, який також був звільнений під час крайнього обміну. Він потрапив у полон 20 квітня 2022 року. На жаль, поки військові не мають інформації про стан його побратима і друга Павла Коника, який також може перебувати у полоні.



