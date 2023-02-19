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Які свята відзначають в Україні у перший місяць весни та чи буде вихідним 8 березня

Сьогодні, 20:09 Переглядів: 362

 

В Україні пропонують встановити нові свята замість 8 березня, але є чоловіки, що проти

Березень для українців завжди був пов'язаний не тільки з настанням календарної весни, а й і з особливим святом - Міжнародним жіночим днем, що здавна є вихідним днем для усіх, включаючи чоловіків. Але чи буде так у 2023 році? Та які важливі свята ми відзначимо на початку весни й скільки днів відпочинку нас чекає.

У перший весняний місяць буде 8 вихідних днів – суботи та неділі. Міжнародний жіночий день 8 березня випадає на середу. І, згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю, він мав би бути теж вихідним днем, однак через дію воєнного стану, дія цієї норми закону призупинена. Адже відповідно до статті 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» встановлено інші правила на період воєнного стану.

Наразі воєнний стан продовжено до 20 травня. Отже, офіційного вихідного на 8 березня не буде (як і минулого року).

Головні свята березня 2023 року:

1 березня – Всесвітній день цивільної оборони;

3 березня – Всесвітній день письменника;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

9 березня – Міжнародний день діджея;

11 березня – День землевпорядника;

14 березня – День захисту прав споживачів;

15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів;

19 березня – День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення;

21 березня – Всесвітній день поезії;

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста;

23 березня – Всесвітній метеорологічний день;

24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз;

25 березня – День Служби безпеки України;

26 березня – День Національної гвардії;

27 березня – Міжнародний день театру.

Варто нагадати, що в Україні пропонують встановити нові свята замість 8 березня, 1 травня та 9 травня. Відповідний законопроєкт від 13 лютого 2023 року  №9009 зареєстрований у Верховній Раді. Його автори пропонують відзначали замість традиційного 8 березня День української жінки 25 лютого. Водночас не всі погоджуються на скасування святкування Міжнародного жіночого дня.

Зокрема, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виступив проти цієї ініціативи та закликав парламентарів не ухвалювати цей законопроєкт. Омбудсман вважає, що Міжнародний жіночий день наголошує про права жінок у суспільстві.

Про це він написав у своєму Telegram.

За словами омбудсмана, Міжнародний жіночий день — це не свято жіночності, краси чи весни, а день, який має привертати увагу до таких питань як гендерна рівність, репродуктивні права, а також насильство та жорстоке поводження з жінками.

Окрім того, Дмитро Лубінець нагадав про історію свята, пов’язану з робочими рухами у Північній Америці та Європі на початку ХХ століття, вимогами яких було, зокрема, надання жінкам загального виборчого права та забезпечення інших прав. 

- На моє переконання, парламентарям, які подали законопроєкт про скасування святкування 8 березня в Україні, варто дослідити історію свята та усвідомити важливість його відзначення, — зазначив Лубінець. 
В Україні хочуть започаткувати нові свята замість 8 березня, 1 травня та 9 травня
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Автор: Віктор Крук
Теги: свята 8 Березня воєнний стан вихідні
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