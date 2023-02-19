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Футзальна команда Кам'яні Потоки - бронзовий призер чемпіонату України

Сьогодні, 18:08 Переглядів: 318

 

Вітаємо наших хлопців з потужним виступом та завойованими нагородами 

15 лютого у Черкасах відбувся фінальний етап Молодіжної Екстра-Ліги України з футзалу U-20. До заключного раунду дійшли чотири команди: «SkyUp-2» Київ, КДЮСШ Кам'яні Потоки, «Дніпро» Черкаси, «Копа» Львів. 

У першому матчі, наша команда зустрілась із географічними сусідами - командою "Дніпро" з Черкас. Боротьба з перших хвилин була рішучою. Рахунок впродовж усього матчу коливався, схиляючи шальки терезів на користь то однієї, то іншої команди… В підсумку фінальний свисток зафіксував рахунок: команди отримали по одному заліковому балу та пішли вирішувати долю додаткового балу в серії післяматчевих пенальті. І цього разу вдача була на стороні черкащан - 4:2 після серії шестиметрових.

  

У другому матчі на кону стояло дуже багато – перемога нашої команди гарантує нам бронзові нагороди, якщо ж поступається команді «SkyUp-2» Київ, то команда із столиці достроково стає чемпіоном України.

Та у хлопців з Кам'яних Поток, була своя думка про розподіл місць на п'єдесталі. Поступаючись по ходу гри з рахунком 0:3, колектив з Полтавщини зумів виправити становище, зрівнявши рахунок. Кияни, прагнучи здобути чемпіонство, перейшли на гру в п'ять польових гравців, та наші футзалісти зуміли витримати натиск фаворита змагань. На прикінці зустрічі наша команда забила два м'ячі, чим створили головну сенсацію турніру - на користь Кам'яних Поток.

 

На заключний поєдинок КДЮСШ Кам'яні Потоки виходили вже в статусі Бронзових призерів Чемпіонату. Для команди з міста Лева цей матч, вже також, нічого не вирішував. Тому, впевнена перемога - бронзові медалі чемпіонату України з футзалу Молодіжної Екстра-Ліги сезону 2022-2023 їдуть до Кам'яних Поток.

Зазначимо, що у вирішальному поєдинку за золото команда з Черкас, переграла представників столиці і здобула звання Чемпіонів. Кияни - другі. Представники Львова - четверті.

Склад команди КДЮСШ с. Кам'яні Потоки: Андрєєв Ілля, Трофімов Акім, Неборак Данило, Євтушенко Олександр, Єщенко Олексій, Вітохін Іван, Мирний Дмитро, Пігарєв Костянтин, Максимов Денис, Артеменко Андрій, Виходець Владислав, Навроцький Владислав, Бардаков Сергій, Кардавар Єгор, Живолук Ігор, Перський Ростислав.

Головний тренер: Ян Білоус, Тренер: Куделя Сергій, Адміністратор: Подчосов Сергій, Почесний президент команди: Самойлюк Анна Василівна. 
Нагадаємо, що команда U-17 ще продовжує боротьбу в Юнацькій Екстра-Лізі.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Ян Білоус
Теги: футзал футбол
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