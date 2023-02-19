Школярки, які співом підкорили Кременчук, передали кошти на дрон

Сьогодні, 17:11 Переглядів: 465

Кременчужанки Марія Писаренко та Маргарита Абраменко своїм співом не лише підіймають дух містян, а й збирають кошти для ЗСУ. За цей час дівчата зібрали понад 16 тисяч гривень. Суму дівчата з мами передли волонтеру Віталію Смірнову та діджею Probass Артему Ткаченку.

- Дівчатка передали гроші зібрані своїм співом (16 064 гривні) на ЗСУ. Цією суммою закрили збір на дрон для наших незламних воїнів. На цьому зупинятися не будуть, співатимуть за для перемоги і надалі, - написала мама однієї з дівчат Наталія Писаренко.



