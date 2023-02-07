Кременчуцькі школярки співом зібрали кошти для українських військових

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 133

Кременчужанки Марія Писаренко та Маргарита Абраменко своїм співом не лише підіймають дух містян, а й збирають кошти для ЗСУ. Дівчата ходять на гурток вокалу «Сонячне сяйво» керівник Тетяна Полянова, клуб «Метеор» ОДЮК. Школярки з колегіуму №25 зібрали понад 15 000 грн.

Мама однієї з дівчат Наталія розповіла «Телеграфу», як виникла ідея, скільки вдалося зібрати та кому передадуть зібрані кошти.

— Діти підійшли до мене й запитали, як ми можемо назбирати гроші. Питаю, навіщо вам гроші у вас все є, а вони відповіли, що хочуть допомогти Збройним Силам України. Запропонувала їм співати. Вивела їх у суботу на Новоіванівський ринок, де за 1,5 години зібрали 4 тисячі гривень. Потім у неділю зібрали понад 4 тисячі гривень на Центральному ринку. Задонатили сусіди та знайомі. Нам допоможе діджей Probass — вони разом з волонтером, який безпосередньо їздить на Бахмут, закуплять все необхідне військовим, — додала одна з мам дівчаток.

У репертуарі юних кременчужанок 5 пісень: «Ой у лузі червона калина», «Козацькому роду нема переводу» Jerry Heil, «Гей соколи», «Хай буде весна» Макса Барських та «Тому що я Україна» Настя Каменських.

Цікаво, що під час одного з виступів Probass (Артем Ткаченко), автор «Доброго вечора, ми з України», проходив повз та побачив виступ дівчат. Про це написала вчителька української мови і літератури колегіуму Юлія Матюха. Саме він допоможе юним кременчужанкам передати кошти для українських воїнів, які боронять незалежність на Бахмутському напрямку.