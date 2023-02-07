У Лубнах піймали торговку метадоном

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На Полтавщині, 29-річна жителька Лубенського району підозрюють у незаконному збуті наркотиків. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Жінка збувала пігулки метадону на території Лубен. Під час проведення санкціонованого обшуку у підозрюваної знайшли та вилучили речові докази, їх направили на експертне дослідження. Наразі жінці повідомили про підозру та судом обрано запобіжний захід – домашній арешт.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 та 2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії. Якщо суд доведе вину, жінці загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.