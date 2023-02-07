На Полтавщині сталася ДТП з пішоходом

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Вчора, 6 лютого, близько 20.00, у селі Тахтаулове Полтавського району, поблизу вулиці Новоселівської стлася ДТП. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Автомобіль ВАЗ-2101, яким керував 23-річний чоловік, наїхав 34-річного пішохода. Внаслідок ДТП пішохода з травмами госпіталізували.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.