На Полтавщині сталася ДТП з пішоходом

Вчора, 6 лютого, близько 20.00, у селі Тахтаулове Полтавського району, поблизу вулиці Новоселівської стлася ДТП. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Автомобіль ВАЗ-2101, яким керував 23-річний чоловік, наїхав 34-річного пішохода. Внаслідок ДТП пішохода з травмами госпіталізували.
За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.
Наразі тривають слідчі дії.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 4 від 26 січня 2023Читати номер