У балаклавах та під крик жінок: у російських пабліках «розкручують» інформацію, як у Кременчуці насильно мобілізують чоловіків

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 609

Останім часом у соцмережах розповсюджують інформацію щодо масової роздачі повісток із застосуванням фізичної сили з боку представників РТЦК та СП (центрів комплектування, раніше військкомати - ред.). Навіть створюють телеграм-канали, де подають інформацію де й коли роздають повістки.

Цікаво, що серед обласних центрів потрапив Кременчук та Кривий Ріг — два не обласних центри.

Українські та російські пабліки в рамках ІПСО (інформаційно-психологічної операції) розповсюджують відео, де ніби чоловіки у військовій формі в балаклавах за допомогою фізичної сили намагаються забрати чоловіка у невідому напрямку. На відео зазначають, що зняте воно у Кременчуці.

Пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП спростувала інформацію, що у Кременчуці силою мобілізують чоловіків: