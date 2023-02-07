У балаклавах та під крик жінок: у російських пабліках «розкручують» інформацію, як у Кременчуці насильно мобілізують чоловіків

Останім часом у соцмережах розповсюджують інформацію щодо масової роздачі повісток із застосуванням фізичної сили з боку представників РТЦК та СП (центрів комплектування, раніше військкомати - ред.). Навіть створюють телеграм-канали, де подають інформацію де й коли роздають повістки.
Цікаво, що серед обласних центрів потрапив Кременчук та Кривий Ріг — два не обласних центри.
Українські та російські пабліки в рамках ІПСО (інформаційно-психологічної операції) розповсюджують відео, де ніби чоловіки у військовій формі в балаклавах за допомогою фізичної сили намагаються забрати чоловіка у невідому напрямку. На відео зазначають, що зняте воно у Кременчуці.
Пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП спростувала інформацію, що у Кременчуці силою мобілізують чоловіків:
— Останнім часом в інформаційному просторі України, з’являється все більше відео, на яких люди у формі силоміць забирають цивільного чоловіка від родини. Характерні ознаки: Двоє чоловіків у балаклавах з планшетом-анкетою ведуть, заламуючи руки, наче спецназ у фільмах під час затримання, чоловіка під жіночий крик. Подібність процедури, награність ситуації, майже одночасної появи на підозрілих російськомовних телеграм-каналах з підписами різних міст та інші деталі дають кожному свідомому громадянину можливість зрозуміти, що це постановочні відео, яке є елементом інформаційної війни росії проти України. Щобільше — на відео, місце дії якого підписане як Кременчук, на рукаві видно синій тризуб. Військовослужбовці Кременчуцького районного ТЦК та СП (як і інших ТЦК та СП України) не носять шевронів з синіми тризубами. Якби російські іпсошники уважніше читали Наказ Міністерства оборони України «Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення…», то знали б це. До того ж представники ТЦК та СП не ходять у балаклавах по вулиці. Ну і звичайно ж не діють як «омонівці» на росії.
Переконливо просимо громадян не вестися на російські провокації та вкиди, ретельно перевіряти інформацію та вірити своїм ЗСУ. А адміністраторів груп та каналів у соціальних мережах закликаємо не розміщувати неперевірену інформацію на своїх ресурсах та не грати на руку ворогу.
Все буде Україна! Ми обов’язково переможемо! — йдеться у повідомленні.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер