Не подзвонив тату: поліція Полтавщини шукала підлітка

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 71

Вчора, 6 лютого, у Полтаві безвісти зник 14-річний хлопець. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За словами батька, його син вийшов близько 18.00 без телефону та не повернувся до 22.00, тоді чоловік звернуся за допомогою до поліції. Близько 23.00 юнак самостійно повернувся додому, загрози його життю та здоров’ю немає.

Наразі обставини події з’ясовують ювенальні поліцейські.