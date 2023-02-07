В Україні продовжив воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів — до травня

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 81

Верховна Рада затвердила укази президента про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Продовження воєнного стану підтримали 348 депутатів, а загальної мобілізації — 344.

Дія указів президента продовжиться на 90 діб із 19 лютого, тобто до 20 травня.

Подібні рішення щодо продовження воєнного стану та мобілізації вже ухвалювали 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.

Нагадаємо, у січні 2023-го президент Зеленський доручив військовому керівництву створити резерви особового складу, щоб захисники могли відновлювати сили після бойових дій. Подробиць мобілізаційних процесів він не розкрив, але сказав, що відповідні рішення вже ухвалили й далі командувачі реалізують їх на своїх напрямах.