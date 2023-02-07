14 лютого на Полтавщині не вимикатимуть світло, якщо не виникне аварійних ситуацій

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У цей день планують проводити режимні виміри електричних навантажень

НЕК «Укренерго» ухвалило рішення провести режимні виміри електричних навантажень 14 лютого, оскільки 24 січня режимний день провести не вдалося.

Як інформує «Полтаваобленерго», у день проведення замірів ліміти та обмеження (відключення) електроенергії по областях, у яких будуть проводитися заміри, застосовуватися не будуть (крім випадків виникнення аварійних ситуацій). У разі, якщо виникнуть аварії, буде запропонований інший день для проведення замірів.

Нагадаємо, 24 січня «Полтаваобленерго» перепросило за аварійні відключення; енергетики пояснили щодо ГПВ.

Відповідно до затвердженого Порядку, виміри електричного навантаження проводять споживачі, що мають електроустановки з площадками вимірювання з приєднаною потужністю електроустановок 150 кВт та більше та середньомісячним споживанням 50 тисяч кВт∙год (за підсумком минулого року). Зазначеним споживачам необхідно провести виміри погодинного активного навантаження його споживання (величина максимально можливого навантаження об’єктів споживача в режимний день не повинна перевищувати величини дозволеної потужності, передбаченої нормативно-технічною документацією).

Споживачам необхідно дотримуватися встановлених вимог Порядку, адже проведення режимного дня є дуже важливим заходом для стабільної роботи об'єднаної енергетичної системи України та знаходиться на відповідному контролі Держенергонагляду. Інспекція Держенергонагляду у Полтавській області вибірково перевірятиме, як споживачі проводитимуть виміри електричних навантажень.

Результати вимірів необхідно оформити на відповідних протоколах вимірів та надати їх до об’єднаних філій чи дільниць АТ «Полтаваобленерго».

Бланки для оформлення результатів вимірів у режимний день шукайте ТУТ.