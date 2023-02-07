Курс валют у банках Кременчука на 7 лютого: де вигідніше продати чи купити долар, євро та злотий

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 143

Курс гривні по відношення до долара США у касах банків Кременчука залишається стабільним, а проти євро та польського злотого він зміцнився – на готівковому ринку у більшості банків здати чи придбати ці валюти можна трохи дешевше, ніж учора.

У касах банків в Кременчуці долар США сьогодні купують по 39,00 – 40,00 грн.

Продають долар банки сьогодні по 40,00 – 40,75 грн. У порівнянні з вчорашнім днем курс купівлі-продажу долара США не змінився.

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна у двох банках, де найвищий курс – Індустріалбанку та Південному. А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений в ОТР Bank та Приватбанку (40,00 грн за $1). Втім, валютної готівки для вільного продажу у касах цих банків зранку не було. Найвищий курс продажу долара сьогодні виставив ПУМБ (40,75 грн за $1). Втім, долар у вільному продажу є в деяких інших банках по більш вигідному курсу. Зокрема, у Полтава-Банку долар продають по 40,35 грн (вчора продавали на 10 копійки дорожче). Валюта є у вільному продажу.

Євро у банках в Кременчуці сьогодні можна здати по 41,50 – 43,25 грн (вчора банки приймали євро за максимальним курсом 40,20 грн), а продають по 43,00 – 46,00 грн (вчора максимальний курс продажу був 44,50 грн).

Найвигідніше здавати євро сьогодні можна у ПУМБ, де найвищий курс (43,25 грн), а найкращий курс продажу євро заявив Метабанк (43,00 грн). Втім, готівки євро для вільного продажу у касах цього банку зранку не було. Найвищий курс продажу євро (46,00 грн) виставив банк Південний. Втім, євро у Кременчуці можна знайти дешевше. Зокрема, у касах Полтава-Банку євро продають по 43,40 грн (вчора продавали по 43,55 грн). Євро у касах цього банку є у вільному продажу.

Польський злотий у банках Кременчука можна здати по курсу 8,00 – 9,00 грн. А продають злотий по 8,60 – 9,35 грн. За минулу добу максимальний курс купівлі злотого підвищився на 20 копійок, а курс продажу — на 5 копійок.

Найвигідніше злотий можна здати у Креди Агриколь Банку (9,00 грн). Найдешевший курс продажу злотого сьогодні виставив МТБ Банк (8,60 грн). Втім, злотого у вільному продажу у цьому банку немає. Найвищий курс продажу заявлений у Креди Агриколь Банку (9,35 грн). У касах Полтава-Банку злотий у продажу є по значно нижчому курсу 9,10 грн (вчора продавали на 10 копійок дорожче).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків і він зазвичай буває не в усіх їх відділеннях.

Курс валют НБУ на 7 .02.2023 року: