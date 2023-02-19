Хто такий Іван Бончук на честь якого перейменували вулицю у Кременчуці

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За свій час роботи Іван Бончук, як лікар-хірург, пролікував понад 50 000 хворих та провів більше 10 000 операцій

Вулицю Генерала Манагарова перейменували на честь відомого лікаря-уролога Івана Бончука Іван Іванович Бончук – відомий кременчуцький лікар-уролог, багаторічний керівник другої міської лікарні.

Народився на Кременчуччині 9 жовтня 1936 року. Спочатку працював у центральній районній лікарні Кременчука лікарем-хірургом та лікарем-уроголом. У 1972 році перейшов у 2 міську лікарню. Розпочав, як завідувач урологічного відділення лікарня, а в 1987 році – очолив заклад.

За свій час роботи Іван Бончук, як лікар-хірург, пролікував понад 50 000 хворих та провів більше 10 000 операцій.

Величезним досягненням Бончука є створення, на базі лікарні, першого в області відділення хронічного гемодіалізу.

Завдяки міжнародному досвіду, набутому у різних куточках світу, Іван Іванович одним з перших в Україні впровадив новий вид медичної допомоги – сімейна медицина.

Обирався депутатом Крюківської районної ради та членом правління Республіканської та Європейської Спілок урологів.

У 1992 році за бездоганну роботу Івану Бончуку присвоїли звання «Заслужений лікар України».

У 2005 році на його честь відкрили меморіальну дошку на будівлі 2-ї міської лікарні (зараз це Кременчуцька міська лікарня «Правобережна).