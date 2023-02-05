Полтаві дали місяць на рішення щодо знесення імперських пам’яток

Сьогодні, 14:55 Переглядів: 447 Коментарів: 2

4 лютого у Полтаві провели круглий стіл з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму у Полтаві. Як повідомили в міністерстві культури та Полтавській ОВА, участь у заході взяв міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, заступник міністра Тарас Шевченко, народні депутати, керівники області та міста, члени експертної ради з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму при МКІП.

«Для кремля і путіна будь-яка пам’ятка на території України, пов’язана з пригніченням нашої держави і з прославляння російської імперії – це просто привід, аби сюди відправляти танки. Тому звичайним перейменуванням старих пам’яток тут не обійтися. Ми маємо це усвідомлювати», – сказав Олександр Ткаченко.

Він закликав владу Полтави не затягувати процес очищення Полтави від пам'яток російській імперії на кілька років та пообіцяв максимальне сприяння з боку міністерства.

Заступник голови полтавської ОВА Олексій Брусилик у свою чергу також оголосив про вимогу до влади Полтави впродовж місяця розробити та прийняти відповідні рішення і разом з обласною владою та Мінкультом перенести ці пам'ятки в інші місця.

За даними видання Полтавщина, восени минулого року Експертна рада при Мінкульті рекомендувала Полтавській ОВА та Полтавській міськраді демонтувати Монумент Слави у вигляді колони з орлом, пам’ятник на місці відпочинку Петра та Пам’ятник коменданту фортеці Олексію Келіну, «щоби очистити місто від російської імперськості». Натомість Національна спілка архітекторів України запропонувала взяти пам’ятники Полтавської битви під захист ЮНЕСКО.

Нові назви вулиць Кременчука. Після деколонізації