З перервою на повітряну тривогу ХК «Кременчук» у важкому бою переміг «Легіон»

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Вчора, 3-го лютого, хокейний куб «Легіон» підтвердив статус незручного суперника для «Кременчука». Калушці довели до овертайму гру, в якій поступалися 2:4, але врешті пропустили в форматі 3х3 вже на 23-й секунді. Матч стартував із запізненням через повітряну тривогу, й під час матчу в цілях безпеки зупиняли гру, коли білоруські літаки здійнялися у небо вдруге за день.

«Кременчук» – «Легіон» – 5:4 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 1:0)

Шайби: 1:0 – Лялька, 00:30. 2:0 – Брага (Ігнатенко, С. Тимченко), 12:58. 2:1 – Захаров, 15:21. 3:1 – Сеник (Андрющенко), 21:50. 3:2 – Таран (Захаров, Ромащенко, – подв. більш.), 23:11. 4:2 – Лялька (Андрющенко), 27:28. 4:3 – Пойманов (Гордійчук), 51:45. 4:4 – Захаров (Дурдиєв), 53:10. 5:4 – Абаджян (Лялька), 60:23

«Кременчук»: Кучер; Матвієнко – Ісаєнко, Лялька – Крівошапкін – Абаджян; Ігнатенко – Кругляков, С. Тимченко – Середницький – Брага; Максименко – Варава, Сеник – Федоров – Андрющенко; Кривенко – Глухов, Т. Савицький – Гніденко – Геворкян. Тренер – Олександр Савицький; асистент – Дмитро Сумець

«Легіон»: Вязовов; Таран – Гордійчук, Луговий – Захаров – Ромащенко; Явний – Сірченко, Халін – Кривоножкін – Паламарчук; Філімонов – Бабчук, Пойманов – Собченко – М. Олійник; Крайник, Дурдиєв – Дуюн – О. Васильєв. Тренер – Альберт Шафіков; асистент – Сергій Вітер

«Кременчук» переконливо розпочав гру і, повівши в рахунку вже на 30-й секунді, начебто впевнено контролював хід подій. Проте в ту мить, коли господарі встигли повірити в свій успіх, «Легіон» за півтори хвилини перевернув плин зустрічі з ніг на голову. Спершу до воріт продерся і вразив ворота Кририла Кучера Сергій Пойманов, а невдовзі індивідуальну майстерність продемонстрував, здійснивши прохід з центру майданчика і обігравши воротаря, Віктор Захаров.

Проте врешті «Кременчук» вирвав перемогу. На 23-й секунді овертайму з передачі Віталія Ляльки шайбу закинув Євген Абаджян.

Наступний матч «Кременчук» проведе 11 лютого вдома проти «Сокола». Проти того ж суперника, але 15 лютого, в Калуші гратиме «Легіон».